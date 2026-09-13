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Шофьор срути арката на Видин

Шофьор срути арката на Видин

Видин. Неизвестен засега шофьор е ударил с автомобила си арката на Видин, съобщиха очевидци на съборената конструкция. Тя е паднала, без да пострада н...

25 август | 15:57
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