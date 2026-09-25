Изненада. Военен самолет от САЩ кацна на летище София

Самолет на Американските военно-въздушни сили С-130 кацна на летище "Васил Левски" в столицата. За сега не е известна причината и мисията на самолета.

Самолетът C-130 (произвеждан от американската компания Lockheed Martin) е най-известен със своето прозвище "Херкулес" (на английски: Hercules).

Това е един от най-успешните, дълголетни и масово произвеждани военнотранспортни самолети в света, използван от десетки държави (включително ВВС на САЩ и много други съюзници) от средата на 50-те години на миналия век до днес.

Освен това, през годините C-130 е получил и неофициални прозвища сред екипажите и авиационните ентусиасти заради своите огромни възможности и специални модификации:

"Fat Albert" ("Дебелият Алберт") – използван като поддържащ транспортен самолет от прочутата акробатична група на US Navy "Blue Angels".

"Ghostrider" или "Spooky" – за тежко въоръжените версии за огнева поддръжка, известни като AC-130 Gunship.

"Super Hercules" – за по-новата и модернизирана версия C-130J, която е с нови двигатели и обновена авионика.