Летище София с реакция след кибератаката по европейски аерогари
Инцидентът стана в петък вечерта и доведе до закъснения и отмяна на полети в събота
Важи до 23 август 2025 г.
Предвидете си време за паркинг, зоват от аеропорта
България постига лека по-лека, но постига, идеала на Левски
Открити са още три заведения в закрития сектор за пристигащи и заминаващи на Терминал 2
Tърговските обекти в Терминал 1 ще бъдат трансформирани и ще се въведе модерната концепция "walk thr...
Шефът на фирмата концесионер "Соф Кънект" Хесус Кабайеро повдигна завеста
Първият български полет на Wizz Air излита от София през септември 2005 г.
Ще се търси вариант за по-добра организация за влизане в България на пътници, пристигащи от страни и...
Хората панически звънели на 112
Софийският аеропорт получи най-високото отличие на ACI EUROPE
Самолетите, идващи от Будапеща и Нюрнберг са кацнали в Пловдив, този от Копенхаген – в Бургас
Детският кът се намира в пътническата галерия, след преминаване на проверка сигурност
Сюзън Фалатко - временно управляващ Посолството на САЩ в България, участва в церемонията
Салонът на Терминал 2 ще разполага с 540 кв. м покрита площ и 450 кв. м тераса с панорамна гледка къ...
„Васил Левски“-София затвърждава позицията си като ключов авиационен хъб в региона
24 от летищните пожарникари преминаха задълбочено обучение и са сертифицирани да управляват Rosenbau...
От летище „Васил Левски“ – София призовават всички засегнати пътници да се свържат с авиокомпания „Л...
България има всички предпоставки да се превърне в регионален лидер във високите технологии
С минута мълчание бе почетена паметта на Апостола на свободата