Китно село става златно. Софиянци с нова вилна зона

Говедарци – малкото планинско село в полите на Рила, дълги години пазеше тишината на традиционния си живот. Днес обаче то се превръща в новата вилна зона на столичани. Високи двуетажни и триетажни къщи с панорамни гледки към върховете на Мальовица и към долината на Искъра изникват една след друга. Повечето от тях са новопостроени, с модерна архитектура и просторни дворове, но засега остават празни – купени като инвестиция, а не за постоянно живеене.

Новата луксозна дестинация

Тази тенденция напомня процеса, който вече преобрази селата около София – Лозен, Бистрица и Панчарево. Там новите квартали отдавна са факт: цели улици с луксозни къщи, които превърнаха някогашните села в престижни предградия. Лозен се утвърди като място за заможни семейства, търсещи спокойствие и близост до планината. Бистрица стана символ на новата столична аристокрация, а Панчарево – с езерото и минералните извори – се превърна в най-желаната локация за вили и къщи за гости.

На картата на инвестициите

Говедарци върви по същия път, макар и със своя особен ритъм. Близостта до Самоков и курортите Боровец и Мальовица го прави стратегическо място за туристически бизнес. Високите цени на имотите – често над 200 000 евро за нова къща – показват, че селото вече е част от голямата карта на инвестициите. Но зад фасадите на новите домове прозорците остават тъмни. Реалното население не расте, а местните хора гледат с любопитство и известна тревога към промяната.

Златни къщи

Средната цена на имотите в селото е около 432 000 лв., а новите постройки често се предлагат за над 200 000 евро. По-малките къщи започват от 73 000 евро, докато луксозните имоти достигат до 256 500 евро.

Кой купува имотите

Основните купувачи са заможни софиянци, които търсят спокойствие и престижна локация извън града. Част от тях инвестират в къщи за ваканции и уикенд почивки, други гледат на имотите като на капиталовложение – с перспектива за отдаване под наем на туристи. Реално обитаване обаче има малко: прозорците на новите домове често остават тъмни, а селото се променя повече като фасада, отколкото като живо място.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com