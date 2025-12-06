Райско село край София става новият квартал на богатите

Лозен – селото, което дълго време пазеше тишината на полите на Витоша, днес става един от най-желаните адреси за новите софийски богаташи. През последните години то се превърна в сцена на мащабни инвестиции. Най-големият проект е „Резиденшъл Парк Лозен“, който вече навлиза във Фаза 3 със строителство на нови еднофамилни къщи и многофамилни блокове. Паралелно се появяват и по-малки затворени комплекси, където просторните къщи с дворове от 600 до 800 кв. м са основен акцент.

Имотите гонят 1 милион евро

Цените в Лозен растат бързо. Къщите се предлагат между 200 000 и 300 000 евро, а високият клас имоти надхвърля 700 000 евро. Парцелите варират от 120 000 до 485 000 евро, а апартаментите в новите блокове предлагат по-достъпна алтернатива за млади семейства, които искат спокойствие, но и удобства. Купувачите са предимно млади професионалисти, предприемачи и семейства, които търсят баланс между близост до столицата и живот сред природа.

Лозен вече диша във врата на Бистрица

Прекрасното село Лозен вече диша във врата на богатата Бистрица, която отдавна е една от най-желаните адреси дестинации за богатите софиянци. В тузарския квартал цените често надхвърлят милион евро, а новите комплекси и модерни вили са адреси на утвърдени бизнесмени и публични личности. Бистрица е „град в гората“ – място, където престижът е водещ, а инфраструктурата и близостта до Витоша допълват усещането за изключителност.

Конкуренция на Панчарево

И докато Лозен все още гони, макар и бързо, Бистрица, конкуренцията с Панчарево е истинска, макар селото край най-известното софийско езеро да предлага друг тип привлекателност – вода и спокойствие. Луксозните къщи и комплекси край язовир "Искър" се продават за над 500 000 евро, а новите жители са семейства, които ценят уединението и хармонията. Там природата е водеща – уникалната комбинация от планина и вода създава усещане за райско убежище, което трудно може да бъде намерено другаде около София.

Натиск за строеж на училища и магазини

Лозен обаче има своята особена сила. Само на 15–20 минути от столицата по магистрала „Тракия“, селото предлага добра инфраструктура, чист въздух и гледки към Витоша. Къщите с големи дворове и просторни парцели създават усещане за „райско село“, което съчетава удобствата на града с тишината на природата. Вече се усеща и засилен натиск за нови училища, магазини и обществени услуги, но именно това е знак за неговото бързо развитие. Лозен се оформя като „село на новата средна и висша класа“. Въпросът, който остава, е дали Лозен ще успее да запази своята идентичност или ще се превърне в поредното предградие на София – нов квартал на богатите, но и ново лице на променящата се столица.

