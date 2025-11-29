Две села край София стават златни квартали. Ново голф игрище

Само на няколко километра от София — в селата Гурмазово и Горни Окол, в момента се реализират два противоположни по стил, но сходни по замисъл проекта: живот извън града, една стъпка от природата, но с удобствата, към които сме свикнали. Тенденцията — да се заменят апартаменти със самостоятелни къщи — набира скорост, а купувачите са хора, готови на компромиси в полза на спокойствието и простора.

Гурмазово: компактни комплекси, достъпност и "дом навън"

В Гурмазово, което се намира само на 15 км от София, строителството е насочено към относително компактни, спокойно организирани жилищни зони.

В затворен комплекс се правят еднофамилни къщи — с двор, гараж и „курортно усещане“, но на дистанция от центъра на София. Проектите включват жилища с площ около 230 кв.м на парцели около 900 кв.м. Районът е сред най‑чистите край София, а близостта до градски услуги, магазини и транспорт го прави удобен за ежедневни задачи и работа. Гурмазово работи по модела на „спокоен подград“ — далеч от голямата инфраструктура на София, но достатъчно близо, за да е удобно за живот и работа.

Горни Окол: новия оазис на богатите

В Горни Окол мащабът е различен. Там проектът OKOL Lake Park се откроява като не просто жилищен комплекс, а цялостна концепция — „Golf & Residential Community“. Горни Окол се намира на около 30–35 километра югозападно от центъра на София, в посока Перник. Разстоянието по пътя зависи от конкретния маршрут: по магистрала „Струма“ и околните пътища. Пътуването обикновено отнема около 35–40 минути с кола, като част от маршрута минава през малки селски пътища.

Горни Окол е място за отдих, спорт, комфорт, почивка, с всичко необходимо под ръка. Проектът предвижда голф‑игрище, петзвезден хотел, жилищни зони — къщи, редови жилища, апартаменти — както и зелени площи и удобства за спорт и отдих. Някои от къщите вече са в състояние „отлично“, с готов интериор, отопление, гаражи и тераси. Инвеститорите обещават, че първите фази на комплекса ще включват готово голф‑игрище, хотел, парк и част от жилищните зони, което ще превърне живота там в пълноценен стил извън града.

Кой купува — профил на желаещите

Купувачите са предимно семейства със средни и по‑високи доходи, които оценяват плюсовете да имаш собствен двор, тишина и зеленина. Те търсят баланс между спокойствието на природата и удобствата на града, като някои предпочитат да работят дистанционно. В Горни Окол купувачите често търсят жилище с ваканционно усещане, което може да се използва и като втори дом. Инвеститори и хора, които търсят „имот за бъдеще“, също са сред интересуващите се, особено при възможности за покупка на парцели в регулация или „на зелено“.

Предизвикателства — инфраструктура, достъп и реализация

Докато Гурмазово разчита на компактни комплекси и близост до градска комуникация, Горни Окол е по‑отдалечено и изисква изграждане на инфраструктура, транспорт и услуги. Проектите там са амбициозни и обещават много, но реализацията — фаза по фаза — ще отнеме години. Купувачите трябва да имат търпение и ясно виждане дали искат да влязат „от рано“ или да изчакат окончателната стабилизация на средата.

Защо строителният бум е логичен — и накъде води

Комбинацията от търсене на „по‑спокойна среда + добра комуникация“, нарастващ интерес към живот край природата и сравнително достъпни имоти създава предпоставка за устойчиво развитие на тези селища. Гурмазово предлага балансиран вариант за близост до София и спокойствие, докато Горни Окол залага на ваканционен стил, природа, удобства и начин на живот, различен от градската суета.

Ако всичко върви по план, тези села имат шанс да се превърнат в примери за успешна периферна урбанизация — не като „спални зони“, а като независими, добре организирани общности с качество на живот, различно от това в центъра на столицата.

