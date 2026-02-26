Рязък завой с жилищата в София! Офертите скачат до небето

След години на хроничен недостиг на предлагане жилищният пазар в София започва да показва признаци на обръщане на тенденцията. В отделни райони към февруари вече се отчита осезаемо увеличение на броя активни оферти, а времето за реализиране на сделки се удължава. Това беше един от основните изводи по време на конференцията Real Estate Business Forum, организирана от Imoti.net.

Според участниците на пазара излизат повече продавачи, включително собственици, придобили имоти през последните една-две години. В същото време купувачите подхождат по-предпазливо, а сделките се финализират по-бавно.

Възможно свръхпредлагане в отделни зони

Анализ на Colliers, базиран на демографско развитие, издадени разрешения за строеж и въведени в експлоатация сгради, показва, че за първи път от осем години в някои части на столицата е възможно да се стигне до локално свръхпредлагане. Това съобщи Иглика Йорданова, управляващ партньор в компанията.

По думите ѝ, паралелно се наблюдава влошаване на финансовата достъпност. „Следим лихвените нива и съотношението между трудовия доход и цените на жилищата. През миналата година доходите нараснаха с около 10%, но ръстът на цените беше по-висок. Това означава, че имотите стават по-малко достъпни за основния купувач, който остава на местния пазар“, коментира Йорданова.

Повече оферти, по-голяма ценова конкуренция

Тенденцията за увеличено предлагане от началото на 2026 г. беше потвърдена и от представители на брокерския сектор.

Спаска Шарланджиева, съосновател и управител на „Велдикс“, посочи, че в конкретни райони броят на конкурентните оферти е нараснал значително. „Ако миналата година имахме две-три конкурентни на нашите обяви, сега те са около десет. Случва се в рамките на седмица след определяне на цена за даден имот на пазара да излезе сходен апартамент с 50–60 хил. евро по-ниска офертна стойност“, каза тя.

Според нея част от продавачите са изчаквали приемането на еврото и началото на новата година, за да активират плановете си за продажба.

Инж. Румяна Александрова, собственик и управител на „Сандер Корект“, също отчита чувствително нарастване на офертите. По думите ѝ в райони, в които през миналата година е имало две-три активни обяви, сега те достигат 12–15. Наблюденията ѝ показват, че част от собствениците са инвестирали в имоти през последните години и сега тестват пазара с цел реализация на печалба.

Пазарът остава активен, но селективен

Въпреки увеличеното предлагане, пазарът остава активен, отбеляза Момчил Кръстев, партньор и мениджър „Екип“ в „Примо + недвижими имоти“. По думите му по-широкият избор дава възможност за по-прецизни пазарни анализи и по-реалистично позициониране на имотите още на първа среща с клиента.

„Преди пет-шест години имаше повече продавачи, които излизаха на пазара с нагласата да пробват много висока цена, защото пазарът го позволяваше. Днес средата е различна – започва ясно да се отсяват мотивираните продавачи“, коментира Кръстев.

Общата картина, очертана по време на форума, показва навлизане на жилищния пазар в София в по-балансирана фаза. Нарастващото предлагане и по-внимателното поведение на купувачите създават предпоставки за по-реалистично ценообразуване и по-голяма прозрачност в сделките – процес, който ще бъде определящ за динамиката през следващите месеци.

