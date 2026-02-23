Три нови условия при покупка на имот. Голяма промяна

Инфраструктура, спокойствие и перспектива са новите правила при покупка на имот, сочи анализ на „Соренда Риъл Естейт“ (SORENDA Real Estate), цитиран от финансовия портал "Парите ни" (pariteni.bg).

Според експертите дълго време добрата жилищна локация се измерваше с едно просто уравнение: близо до центъра, с удобен транспорт и „добър адрес“, но днес тази формула вече не е достатъчна. Големият град се промени, а с него и очакванията на хората към мястото, в което живеят, пише в анализа.

В него се посочва още, че комфортът в съвременната градска среда вече не е само въпрос на разстояние, а на усещане - за спокойствие, функционалност и качество на живот. В този смисъл новата дефиниция на „градско удобство“ започва отвън, но се усеща отвътре.

Локацията

Днес добрата локация не е просто точка на картата, заявяват анализаторите. Тя е съчетание от тишина и достъпност, от близост до града и дистанция от неговия шум. Все повече хора търсят квартали, които предлагат балансирана среда - възможност да стигнеш бързо до работа, но и да се прибереш в място, което не те натоварва.

Спокойствието се превърна в новата валута на градския живот. То идва от по-малкия трафик, от по-ниската плътност на застрояване, от усещането, че кварталът „диша“, посочват от компанията.

Инфраструктурата

Добрата инфраструктура рядко се забелязва, когато работи добре - но се усеща веднага, когато липсва. Улици, които не се задръстват, удобен градски транспорт, достъп до училища, детски градини, магазини и здравни услуги - това са елементите, които правят ежедневието по-лесно и предвидимо.

Природата като част от градския ритъм

Парковете, зелените зони и гледките вече не са екстра, а необходимост. Контактът с природата в рамките на града има пряко отражение върху начина, по който живеем - от физическото здраве до психическото спокойствие.

Новото градско удобство означава да имаш възможност да излезеш на разходка, да отвориш прозорец към зеленина или просто да усетиш тишина, пише в анализа.

Средата - отвъд апартамента

Анализаторите отчитат, че комфортът все по-често се търси не само в рамките на жилището, а и в пространствата около него. Поддържани общи части, вътрешни дворове, светли входове, ясна организация на средата - това са елементи, които формират усещането за ред, сигурност и принадлежност.

Комфортът като дългосрочен избор

Една от видимите тенденции в развитието на София е динамичното разширяване на нови жилищни зони. Бързият темп на застрояване обаче поставя важен въпрос – как да се гарантира баланс между модерните сгради и качеството на средата около тях. Истинският комфорт не се изчерпва с архитектурата на самия проект, а зависи от инфраструктурата, достъпа, зелените площи и цялостното градско планиране, посочват от „Соренда Риъл Естейт“.

Именно затова изборът на локация днес изисква стратегическо мислене - оценка не само на настоящото състояние, но и на бъдещия потенциал на района. Перспективните квартали се развиват, инфраструктурата се надгражда, а средата постепенно придобива завършен вид. В този процес ключова роля играят инвеститорите, които мислят отвъд конкретната сграда и търсят устойчиво вписване в градската тъкан, пише в анализа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com