За какво служи мистериозният тунел под хижа "Петрохан"?

Мистериозният тунел при хижа "Петрохан", за който се заговори запали въображението на наблюдателни хора и те гадаят за какво може да служи подобно съоръжение в този район.

Петрохан не е просто планински проход. Това е една от връзките между Северозападна България и столицата – маршрут с военна и логистична стойност още от преди Втората световна война. В българската история подобни подземни съоръжения не са прецедент. В различни периоди – особено през социализма – в страната са изграждани бункери, скривалища и тайни складове, част от отбранителната инфраструктура или на т.нар. гражданска защита.

Възможните хипотези за тунела край Петрохан могат да се движат в няколко посоки. Укритие от времето на Студената война - през десетилетията на напрежение между Изтока и Запада в България се изграждат множество подземни обекти – от командни пунктове до скривалища за партийния елит. Планинските райони са предпочитани заради естествения релеф и възможността за прикритие.

Частен бункер или тайник: след 90-те години в страната се появяват частни укрития – изграждани от хора с финансови възможности или с опасения от престъпност и нестабилност. Тунелът би могъл да служи като скривалище, авариен изход или място за съхранение. Контрабанден или нелегален маршрут- Северозападът от години е сочен като един от най-бедните региони, но и като зона с традиции в сивата икономика. Планински проход като Петрохан би могъл да бъде използван за укриване на стоки, оръжие или други незаконни дейности – особено ако съоръжението има излаз извън имота.

Остатък от по-старо военно съоръжение-не е изключено тунелът да е част от по-широка, забравена инфраструктура – склад или комуникационен обект от миналото, впоследствие застроен или прикрит от частна собственост.

Историята на България познава множество случаи на скрити подземия – от бункерите около София до изоставени военни складове в планините. В политически план страната е преминала през монархия, фашизирано управление, комунистически режим и бурен преход – все епохи, в които страхът, сигурността и тайните структури са играли ключова роля.

Към момента без официално разследване и експертна оценка всяка версия остава хипотеза. Но едно е сигурно – тунел под къща в район със стратегическо значение не е обикновена архитектурна приумица.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com