Хората гледат внимателно всеки кадър

"Снимай, снимай", чува се на запис от "Петрохан". Ето кои са жените до Калушев
23 фев 26 | 8:50
Боряна Колчагова

Пореден притеснителен детайл около сагата със случилото се на хижа "Петрохан", който единствено поражда нови въпроси се появи в публичното пространство, алармира petel.bg.

Внимание на трудно забележимия детайл от записите, разпространени от МВР и прокуратурата, обърна журналистът Светлин Желев от сайта "Калдата", който в публикация в социалните мрежи поставя въпроса: "Кой казва до камерата „Снимай, снимай“, след като тримата, останали на хижата, вече са се отдалечили?", предаде OFFnews.bg.

Това е въпрос, който започна да се появява покрай дългите видеа, качени публично в интернет по случая в Петрохан. Записите са достъпни в YouTube и много хора ги гледат внимателно кадър по кадър. Именно така започват да излизат детайли, които първоначално може да са останали незабелязани. В един момент — когато хората вече се отдалечават и влизат към хижата — се чува глас, който доста отчетливо казва: „снимай, снимай“.

"Предполагам и искрено се надявам, че разследващите са прегледали записите професионално и са наясно с произхода на този звук. Но факт е, че когато много хора анализират едни и същи кадри, започват да се появяват въпроси. Качвам краткия откъс — той е от публично видео, без никаква обработка. Вие преценете какво чувате. Надявам се просто да има ясно обяснение", пише Желев във Фейсбук.

Междувременно "24 часа" разказа за жените край Калушев. Инженер-геодезист Невена, фотографката Миглена и директорът на частното училище "Космос" са част от най-близките жени на Ивайло Калушев с изключение на майка му проф. Стела Димитрова.

Калушев е лидерът на планинските рейнджъри и беше открит мъртъв с най-близките си Николай Златков и Александър Макулев, под връх Околчица. Двамата младежи са негови ученици. Били са неразделни, пътували са заедно навсякъде. Останалата част от компанията също са мъже Пламен, Дечо и Ивайло от хижа "Петрохан". Шестимата заедно пазят природата, гмуркат се, катерят планини, а зад добре охраняваната си база практикуват религиозното учение на ламата. Никой от тях няма приятелка, любовница, съпруга. Нито деца, въпреки че голяма част от дейността им е свързана с обучение на малчугани. Най-близка на Калушев и рейнджърите е Невена Стаева.

"Вие сте светлината. Бъдете свободни! Обичам ви. Иво, Ники, ****, Пламен, Дечо, Ивей", написа Невена Стаева във фейсбук, след като бяха открити и телата на Калушев, Николай и Александър. Потърсена от "24 часа", тя отказва да говори. "Всички са мои приятели. Всички са прекрасни хора. Надявам се тези, които ги познавахме, да имаме сили да се преборим с вълната от лъжи и клевети. Потресена и в шок съм от опитите всички тези хора да бъдат очернени", пише Невена Стаева преди откриването на труповете на Калушев и младежите.

Невена е инженер-геодезист. След сигнала на бабата и дядото на малкия Леон през 2024 г. ДАНС прави проучване на планинските рейнджъри. По-късно изпраща справката в прокуратурата. "Съгласно оперативните данни Ивайло Калушев се движи в малка група от едни и същи лица, сред които и една жена вероятно Невена Стаева, за която източникът предполага, че е вид алиби на Калушев. Всички от групата изпълняват желанията му и го приемат и се отнасят към него като към изявен лидер", пише в документа. Източникът на информацията остана неизвестен, но се предполага, че е бил близък с групата преди години. И добре познава Невена, която е живяла с Калушев още през 2010 г. в село Краево, а после плава с него на лодката към бреговете на Мексико.

През 2015 г., когато групата на Калушев е в Мексико, с тях за известно време има и още една жена. Това е фотографката Миглена Цонева, разкриват снимките от фейсбук страницата за приключенията им и изследването на пещери. По това време се снима и филмът "Неизследваното", където основни герои са Калушев, малкият Николай Златков и Деян Илиев. Миглена с фотоапарата е с общността в джунглата и в пещери. Няма информация да е споделяла религиозните учения и разбирането на живота, наложено от ламата. За разлика от Татяна Захариева, която е основател и директор на частното училище "Космос". В него е бил записан 15-годишният Александър Макулев, след като е отписан от държавното. Детето обаче не посещавало часовете, а отсъствията му са били извинявани, заради което министерството на образованието започ проверка. А последната лекция на Калушев пред деца е била точно в училище "Космос".

Автор Боряна Колчагова

Гост
преди 4 часа

Ако това го е казал някой от разследващите камери, той е логично да каже записвай, записвай. Снимай, снимай означава точно да продължи снимането,на не записа

