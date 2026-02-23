Още един смъртен случай край хижа „Петрохан“

Трагедията „Петрохан“ припомни и за друг групов смъртен случай, свързан със същото място, но преди 35 години. Тогава девет туристи тръгват от хижата, но седем от тях загиват, събощи bTV. Екипът им се срещнал със свидетел на събитията от 90-те години.

24 май 1991 г. - група от четирима туристи от дружество „Еделвайс“ тръгва на поход от Берковица. Там ги посреща секретарят на дружеството Снежана Жечкова. „С моя съпруг - също турист, ги посрещнахме и ги изпратихме до някъде“, разказва тя. Четиримата туристи от дружеството - Иван, Николай, Дора и Илияна - стигат хижа „Ком“, където пренощуват.

Към тях се присъединяват още туристи и на сутринта на 25 май тръгват към хижа „Петрохан“. За няколко часа минават прохода.

По обяд групата тръгва от хижа „Петрохан“ към хижа „Пробойница“, но подценяват условията в планината.

„Не знам по каква причина са се забавили толкова много на Петрохан. Поне моята информация е, че са тръгнали към 15:30 ч., което за планината е много късно“, казва Снежана Жечкова. Когато групата тръгва от хижа „Петрохан“, започва да вали сняг, преминава в суграшица и се спуска мъгла.

В спомените на последния оцелял Николай Топалов четем: „Вярно е, че когато тръгвахме от Петрохан, не предвиждахме бурята, но никой не очакваше, че планината ще бъде такава към нас...“. Мъглата ги е накарала да се въртят. После вече спасителите, с които говорихме, казаха, че са се въртели в кръг от 200 метра. Имаше един, който каза: „Те са се въртели, въртели и просто ги е застигнала бялата смърт“, разказва Снежана Жечкова.

Така на пътя от хижа „Петрохан“ до хижа „Пробойница“ в местността „Червената локва“ седем души губят живота си. Трима от тях са от дружеството на Снежана. „Горе имаше маркировка, но в такова екстремно време, в което се е случило, какво да ви кажа. Не съм виждала такова нещо“, казва тя.

За случая от 1991 г. разказват спомените на дружество „Еделвайс“ и паметната плоча в местността „Червената локва“.

