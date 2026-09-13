Мълния отне живота на млад мъж
Случило се докато работел на пътя
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Случило се докато работел на пътя
Загиват 7 души
Те били на 12, 14 и 16 години, обсебени от всичко корейско
Трагедията стана в неохраняемата зона на плаж "Бутамята"
След случката той бива изтеглен от пазара
Трети смъртен случай от новия коронавирус бе регистриран в град Крема, източно от Милано
Нов случай на починал вот вируса MERS в Южна Корея. Той е регистриран в сряда и е първият за последните осем дни, сочат данни на агенция Yonhap. С не...
София. Министърът на здравеопазването д-р Петър Москов ще посети днес МБАЛ „ Св. Иван Рилски" - Разград. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство...
София. Втори смъртен случай до Министерски съвет днес. След като един мъж почина в колата си на светофара пред сградата, друг падна пред магазин за хр...
Варна. Жена на видима възраст под 30 години е била открита мъртва пред блок 208 във варненския квартал "Владиславово". Сигналът за смъртния случай е...