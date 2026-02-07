Трагедия! 3 сестри се самоубиха със скок от балкона-родителите им взели телефоните

3 сестри се хвърлиха от блок, след като родителите им взеха телефоните.

Полицията е била извикана в апартамент в Газиабад, близо до Ню Делхи, около 2:15 ч. сутринта на 4 февруари 2026 г., сподели помощник-полицейският комисар в X. Докато родителите им спяли, момичетата се заключили в стаята си и скочили от балкона си едно след друго.

При пристигане на мястото на инцидента е проведено разследване, което разкрива, че три момичета – Нишика, на около 16 години, Прачи, на около 14 години, и Паки, на около 12 години – дъщери на Четан Кумар, са починали в резултат на падане на партера. Те са били откарани с линейка в болница „Лони“ с 50 легла“, се казва в една публикация.

Звукът от ударите на телата им в земята, наред с виковете им, събудил родителите и съседите им и алармирал охраната на жилищния комплекс, съобщи NDTV. Докато родителите им успеят да разбият вратата на спалнята им, вече е било твърде късно.

„Когато пристигнахме на мястото на инцидента, потвърдихме, че три момичета, дъщери на Четан Кумар, са загинали след като са скочили от сградата“, каза помощник-комисар на полицията Атул Кумар Сингх.

Преди да скочат, загиналите сестри написали осемстранично предсмъртно писмо в стар дневник.

„Прочетете всичко написано в този дневник, защото всичко е истина“, пишеше в бележката. „Прочетете сега. Наистина съжалявам. Съжалявам, татко“, беше придружено от ръчно нарисувано плачещо емоджи.

В бележката се посочвало, че момичетата са били обсебени от всичко корейско. И тази мания в крайна сметка е допринесла за смъртта им.

„Те казаха, татко, съжалявам, Корея е нашият живот, Корея е нашата най-голяма любов, каквото и да кажеш, не можем да се откажем от това . Така че се самоубиваме“, каза баща им, Четан Кумар, през сълзи. „Това не трябва да се случва на никой родител или дете.“

„Опитахте се да ни дистанцирате от корейците, но сега знаете колко много обичаме корейците“, се казва още в бележката.

Според доклад на Press Trust of India, трите сестри обсесивно играели „корейска игра, която включвала поредица от задачи“. Твърди се, че не са ходили на училище от две години.

