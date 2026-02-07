Затвориха полски летища! Причината е стряскаща

Въздушното пространство над летищата в Люблин и Жешов в Югоизточна Полша бе затворено преди няколко часа поради "непланирана военна дейност", предаде Ройтерс, позовавайки се на Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА) и полската служба за аеронавигационно обслужване (ПАНСА).

Летищата в Люблин и Жешов в Полша са недостъпни поради военна дейност, свързана с осигуряването на сигурността на страната, съобщи Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА) в известие до пилотите, публикувано и на уебсайта на американската служба.

ПАНСА съобщи, че летищата в Люблин и Жешов са спрели временно работа, за се осигури свободно функциониране на военната авиация.

По-рано днес уебсайтът за проследяване на въздушния трафик FlightRadar24 съобщи, че затварянето на въздушното пространство е вследствие на военната дейност, в която участват самолети на НАТО, опериращи в района.

Летищата в Жешов и Люблин в Източна Полша преустановиха временно дейността си и през миналия месец, като посочиха като причина за това рутинни операция и подчертаха, че не е имало заплаха за полското въздушно пространство.

