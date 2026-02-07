Мъж влезе в порносайт и изживя най-големия си ужас

Оказва се, че тайното заснемане с камера не бг патент, и двойка, пострадала от подобна ситуация разказва техния случай, съобщи днес BBC. Интересното е, че такива разкрития идват в един и същ момент.

Една нощ през 2023 г. Ерик преглеждал профил в социалните мрежи, в който редовно търсил порно. След секунди от началото на видеото, той замръзнал.

Осъзнал, че двойката, която наблюдава - влизайки в стаята, оставяйки чантите си и по-късно правейки секс – са той самият и приятелката му. Три седмици по-рано те прекарали нощта в хотел в Шенжен, Южен Китай, без да осъзнават, че не са сами.

Най-интимните им моменти били заснети от камера, скрита в хотелската им стая, а кадрите били достъпни за хиляди непознати, които влизат в канала, използван от самия Ерик.

Ерик (не е истинското му име) вече не бил просто потребител на китайската порноиндустрия с шпионски камери, а жертва.

Така нареченото порно с шпионски камери, съществува в Китай от поне десетилетие, въпреки факта, че производството и разпространението на порно е незаконно в страната.

Но през последните няколко години темата се превърна в редовна „дъвка“ в социалните мрежи, като хората - особено жените - си разменят съвети как да забележат камери, малки колкото гумичка за молив. Някои дори са прибягнали до опъване на палатки в хотелските стаи, за да избегнат заснемането им.

Миналият април нови правителствени разпоредби се опитаха да спрат тази епидемия, изисквайки от собствениците на хотели редовно да проверяват за скрити камери.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com