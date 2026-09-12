Тревога край ТЕЦ "Бобов дол"! Камера излъчва денонощно
Ръководството сезира прокуратурата за постоянното наблюдение, докато местни жители настояват за мерки срещу запрашаването
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Ръководството сезира прокуратурата за постоянното наблюдение, докато местни жители настояват за мерки срещу запрашаването
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