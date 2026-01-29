Тя издаде трика! Ако правите това, ще печелите хората

Деси Стоянова, която години наред радваше зрителите от малкия екран като водеща на "Преди обед" по bTV дава ценни съвети по ораторско майсторство и поведение пред камера.

"Колко полезно е да се видиш отстрани? Безкрайно. Особено, когато имаш амбиции да усъвършенстваш уменията си да говориш пред публика. Затова освен че не спирам да натяквам колко важна е подготовката и колко нужни са репетициите, винаги препоръчвам на хората, на които им предстои презентация, да се записват на видео.

Не изпадайте в ужас. Не е толкова страшно. Просто заставаш пред смартфона си и натискаш „запис“. След това разполагаш с безценна информация. Кое ти се получава добре? Кое може да се получи по-добре? Аз самата съм си улавяла грешки, за които не подозирам, гледайки собствените си записи. Често се оказва, че това са лесни за поправяне неща. Просто трябва да ги видиш", съобища чаровната журналистка във Фейсбук.

