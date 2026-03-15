Нетаняху сложи точка на слуховете. Показа пръстите си (ВИДЕО и СНИМКИ)

Израелският премиер Бенямин Нетаняху публикува кратко видео, в което се подиграва със слухове в социалните мрежи, пуснати от Иран, че бил убит, съобщава The Jerusalem Post.

„Умирам за кафе“, каза той саркастично в официалния си профил в X, докато получаваше чаша в кафене край Йерусалим, използвайки разговорно изречение на иврит, което означава „да обичаш нещо до смърт“.

След това той вдигна ръце към камерата и попита: „Искате ли да преброите пръстите?“. Поводът са спекулации в социалните мрежи, че последното му телевизионно обръщение е било генерирано от изкуствен интелект, тъй като на него изглеждаше, че има шест пръста на едната ръка. Това допълнително наля масло в слуховете, че Нетаняху не е жив. Слуховете за смъртта на премиера бяха прокарани от иранската информационна агенция Tasnim.

אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

След това премиерът призова израелските граждани да спазват инструкциите за безопасност в случай на ракетни удари и добави, че тяхната издръжливост „дава сила на мен, на правителството, на армията, на Мосад (разузнавателната агенция)“, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„Правим неща, които не мога да споделя в този момент, но нанасяме много тежки удари по Иран, а също и по Ливан“, заяви той.

Казвате ми да продължа. И на вас ви казвам: Продължавайте. Продължавайте да слушате инструкциите на Командването на вътрешния фронт през цялото време, кметовете, и винаги да стоите близо до убежище, заключи Нетаняху, добавяйки, че ограниченията ще бъдат облекчени, когато ситуацията го позволява.

Междувременно, арабски медии съобщават, че новият върховен лидер на Моджатаба Хаменей е бил тайно транспортиран в Русия за лечение, след като е получил наранявания по време на въздушните удари срещу Иран.

Според публикации, цитиращи източници, близки до иранското ръководство, Хаменей е бил прехвърлен в Москва с руски военен самолет в строго секретна операция.

Някои източници твърдят, че нараняването на Хаменей е свързано с въздушните удари на САЩ и Израел от края на февруари, които доведоха до тежки поражения върху иранското ръководство.

Официални ирански представители обаче по-рано заявиха, че лидерът е "леко ранен, но активен", без да потвърждават информацията за лечение в чужбина.

Към момента няма официално потвърждение от властите в Техеран или Москва за подобно лечение, а информацията се базира основно на източници, цитирани от арабски медии.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази съмнения, че Хаменеи е все още жив.

"Не знам дали изобщо е жив. Досега никой не е успял да го покаже", заяви Тръмп в телефонно интервю за телевизия NBC News.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com