Как световните лидери коментират примирието

Американски и ирански представители заявиха, че са се договорили за споразумение за прекратяване нвойната, за вдигане на американската блокада срещу Иран и за а повторно отваряне на Ормузкия проток — ход, който може да доведе до по-ниски енергийни цени, след като петролните доставки през ключовия воден път бъдат възобновени.

Ето реакциите на някои от световните лидери:

Френският президент Еманюел Макрон:

„Приветствам споразумението, постигнато между САЩ и Иран — резултат от дипломатически усилия, към които допринесоха няколко партньори. Призовавам за неговото бързо и пълно прилагане от всички участници в конфликта. Това споразумение трябва да позволи спешното и безусловно отваряне на Ормузкия проток, за което международната мисия, създадена заедно с Великобритания, е готова да помогне.“

Макрон призова в Екс и за установяване на „здраво и трайно прекратяване на огъня“ в Ливан след сключването на споразумението между САЩ и Иран, отбелязва Франс прес. „Здраво и трайно прекратяване на огъня е абсолютно необходимо“, подчерта той, след като вчера израелски удар в южните покрайнини на Бейрут отне живота на трима души.

Германският канцлер Фридрих Мерц:

„Приветствам споразумението между САЩ и Иран и поздравявам президента Тръмп и иранската страна за този дипломатически пробив. То може да проправи пътя към възстановяване на глобалната икономика и по-сигурен Близък изток. Важно е да бъде приложено решително.“

Японската премиерка Санае Такаичи:

Япония „изразява силна надежда“, че „свободното и безопасно корабоплаване през Ормузкия проток ще бъде гарантирано на практика и че окончателно споразумение по иранския ядрен въпрос и други теми ще бъде постигнато възможно най-скоро“.

Австралийският премиер Антъни Албанезе:

„Австралийското правителство приветства споразумението между Съединените щати и Иран. Австралия отдавна призовава за деескалация и край на конфликта, включително в Ливан.

Както казахме, колкото по-дълго продължава тази война, толкова по-голямо ще бъде въздействието ѝ. Проявата на сдържаност и конструктивният диалог ще бъдат от решаващо значение, за да се предотврати по-нататъшна ескалация и да се постигне трайно споразумение.“

Министърът на външните работи на Нова Зеландия Уинстън Питърс:

„Това ключово и конструктивно споразумение е стъпка към намаляване на напрежението и насърчаване на стабилността в регион, който е от критично значение за глобалната икономическа сигурност… Диалогът и дипломацията остават най-ефективните средства за решаване на дългогодишни проблеми.“

Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заяви в понеделник пред радио „Франс Кюлтюр“, че споразумението за примирие между САЩ и Иран е „добра новина“, съобщи Ройтерс.

ЕЦБ миналата седмица повиши водещите си лихви с 25 базисни пункта – вдигайки ставките за първи път от 2023 г. На пресконференция след обявяването на лихвеното решение Лагард заяви, че тази стъпка се налага заради ръста на инфлацията вследствие на високите цени на енергията, тласнати от последствията от войната в Близкия изток.

„Колкото по-дълго цените на енергията останат високи, толкова по-вероятно е да повишат инфлацията чрез косвени ефекти и вторични ефекти“, предупреди Лагард.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com