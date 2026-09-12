След срещата Радев-Макрон: България с важна крачка към европейския космически елит
Той изрази надежда до няколко години да имаме център, който да привлича международни инвеститори
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Той изрази надежда до няколко години да имаме център, който да привлича международни инвеститори
Румен Радев участва в двудневната Международна среща на върха по космическите въпроси
70 метра тайни от 1066 г. пристигнаха в Лондон
Макрон и саудитският престолонаследник ще съпредседателстват първата среща на Френско-саудитския съвет за стратегическо партньорство
Основното безпокойство е оттеглянето на Макрон от френския президентски пост догодина
Пожарите са извън контрол, армията е мобилизирана, а властите с предупреждение
Париж и Берлин търсят общ фронт за Украйна, отбраната, изкуствения интелект и бъдещето на Европа
В българската делегация са вицепремиерът Иво Христов и министърът на външните работи Велислава Петрова
Инициативата трябва да създаде общ европейски капацитет срещу балистични удари на фона на засилените руски атаки
Български гвардейци ще маршируват във френската столица
Ще бъдат почетени жертвите в Ница
Той беше забелязан заедно със своя екип по сигурността
Засега няма официална информация от властите дали има жертви или ранени
Президентът на Франция Еманюел Макрон пристигна на знаково посещение в Сирия, предаде "Франс прес". Визита се осъществява непосредствено преди държавн...
В разговора участвали още Мерц, Макрон, Мелони и Стармър
Според нея обществото има право да получава ясна и пълна информация за международните ангажименти
В менюто имало месо от черно прасе, пилешко и аспержи от долината на Лоара
Ето как нарече и Русия
Лидерите на най-развитите икономики се събраха във Франция
Той е говорил с Тръмп за среща и в САЩ