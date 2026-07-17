Макрон обяви голямо завръщане на френско-германския мотор

Франция и Германия отново се сближават и са готови да дадат нов импулс на партньорството, което от десетилетия движи Европейския съюз. Това заяви френският президент Еманюел Макрон преди началото на междуправителствено заседание край Кьолн. Според него през последните месеци Париж и Берлин са постигнали реално съгласие по ключови теми от европейския дневен ред. Целта сега е общата позиция да се превърне в конкретни решения за сигурността, отбраната, Украйна, индустрията и новите технологии.

Рестарт след тежък период

Френско-германските отношения преминаха през сериозна турбулентност, породена от различия по важни европейски въпроси и от проблемите около проекта за съвместен изтребител.

Макрон обаче даде знак, че двете държави искат да оставят напрежението зад гърба си. Междуправителствената среща трябва да внесе „нова енергия“ и да разшири сътрудничеството в области, в които Париж и Берлин често защитаваха различни позиции.

„Смятам, че мога да кажа, че през последните няколко месеца има истинско сближаване между Франция и Германия по отношение на европейския дневен ред“, заяви френският президент.

Общ фронт за Украйна и отбраната

Сред основните цели е засилването на общата работа за мир и сигурност в Европа. Франция и Германия възнамеряват да координират подкрепата си за Украйна и да укрепят европейските отбранителни способности.

Макрон настоя за по-тясно партньорство между военните индустрии на двете държави. Според него Европа трябва да разполага със собствен капацитет за производство на оръжия, боеприпаси и модерни технологии, за да бъде по-малко зависима от външни сили.

Тази амбиция обаче ще изисква преодоляване на натрупаните противоречия, включително споровете около съвместните отбранителни проекти.

Нова битка за технологии и енергия

Париж и Берлин планират да задълбочат сътрудничеството и в областта на изкуствения интелект, промишлеността и енергийния преход.

Двете държави се стремят да дадат европейски отговор на растящата технологична конкуренция със САЩ и Китай. Общата им задача е да стимулират иновациите, без Европа да губи контрол върху стратегически отрасли и ключова инфраструктура.

Енергийната политика също остава чувствителна тема заради различията между Франция, която разчита силно на ядрената енергия, и Германия, която избра друг модел. Макрон даде знак, че тези разногласия не трябва да блокират общите европейски решения.

„Ново стратегическо начало за Европа“

Френският президент пристигна в Германия заедно с членове на правителството си, което подчертава значението на срещата.

Макрон определи момента като „ново стратегическо начало за Европа“. Според него това начало задължително преминава през укрепване на френско-германското партньорство.

Посланието му беше ясно - в период на война, икономическа несигурност и глобална технологична надпревара Париж и Берлин вече не могат да си позволят продължително разделение. Двете столици искат отново да застанат начело на европейските решения, но успехът ще зависи от това дали заявеното сближаване ще бъде последвано от реални действия.