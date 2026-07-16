Мраморно море под напрежение: Очаква се чутовно земетресение!

Авторитетният учен алармира, че критичното напрежение в Мраморно море е достигнало пределната си точка и подготовката трябва да започне незабавно.

Известният турски геолог и сеизмолог проф. д-р Наджи Гьорюр отправи поредното си драматично предупреждение към обществеността и властите. Според неговите последни проучвания, районът на Мраморно море се намира в състояние на изключително високо напрежение, което неизбежно ще доведе до освобождаване на огромна енергия. Ученият подчерта, че южният клон на Северноанадолската разломна линия е акумулирал сериозна сеизмична мощ и трусът не е въпрос на "дали", а на "кога точно" ще се случи в най-близко бъдеще.

Проф. Гьорюр обясни, че натрупаният стрес по земната кора в този специфичен регион е достигнал критични нива, които надхвърлят капацитета на триене на тектоничните плочи. Настоящата активност в района показва, че разломът е готов да се задейства във всеки един момент. Това превръща Истанбул и околните мегаполиси в потенциална зона на мащабно природно бедствие, за което времето за реакция изтича бързо.

Под прицел: Кои са най-застрашените зони?

Геоложките данни сочат, че евентуално земетресение ще засегне най-тежко южните брегове на Мраморно море, както и гъсто населените райони на Истанбул. Проф. Гьорюр обърна специално внимание на факта, че инфраструктурата в много от тези зони все още не е напълно подготвена за трус с подобен мащаб. Провинции като Бурса, Баликесир и Чанаккале също попадат в зоната на непосредствен риск заради близостта им до активиращите се разломни структури.

Ученият напомни, че историческите цикли на Северноанадолския разлом се спазват с плашеща точност, а последното голямо събитие в региона вече е оставило сериозен отпечатък. Тъй като периодът на затишие изтича, сеизмолозите настояват за незабавен одит на сградния фонд в Истанбул, където милиони хора живеят в постройки, издигнати преди въвеждането на съвременните противоземетръсни стандарти.

Време за действие: Какво трябва да се направи веднага?

В заключението на своя анализ проф. Наджи Гьорюр призова за незабавно преминаване от фаза на теоретични предупреждения към реални и мащабни действия на терен. Той настоява правителството и местните власти да ускорят проектите за градска трансформация и да укрепят критичната инфраструктура – мостове, болници, училища и водопроводни мрежи. Според него най-важната стъпка е обучението на населението за реакция при бедствия, за да се намали паниката в първите секунди на труса.

Сеизмологът е категоричен, че природата няма да чака административни процедури и всяко забавяне може да струва хиляди човешки животи. Тъй като Истанбул е икономическото сърце на Турция, един мащабен трус би имал опустошителни последици не само в хуманитарен, но и в глобален икономически план.

