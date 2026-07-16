Австрия гази законите на ЕС, пази хората по магистралите

Генералният адвокат на Съда на ЕС Мануел Кампос Санчес-Бордона обяви, че въведените от Австрия драконовски ограничения за камиони през ключовия проход Бренер директно нарушават европейското право. Според официалното становище австрийската забрана за нощно каране, зимните блокади и селективните ограничения за определени стоки са напълно несъвместими със свободното движение в съюза.

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Правната битка беше заведена от Рим, след като провинция Тирол реши неправомерно да възпрепятства свободното движение на стоки по най-важния транспортен коридор между Севера и Юга. Адвокатът разкри, че австрийската нощна забрана изобщо не пази природата, а просто пренасочва целия трафик през деня, създавайки брутални задръствания. Единственото, което съдът одобри, е т.нар. „блоково пропускане“ до 300 камиона на час.

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Въпреки шамара от Люксембург, премиерът на Тирол Антон Матъл избухна и обяви тотален неподчинение: „Тирол няма да отстъпи по въпроса за транзита!“. Местните власти са категорични, че ще продължат да блокират шосетата, за да защитят здравето на жителите си от прекомерния транзит, който през последната година е скочил с нови 3.6% при тежкотоварните камиони.

