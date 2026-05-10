Кошмар: Багери и камери блокират магистралите

България официално се превръща в огромна строителна площадка точно преди масовото лятно пътуване. Интерактивната карта на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) показва въвеждането на сериозни ограничения и затваряне на ключови платна по двете най-натоварени магистрали у нас, както и по стратегическите ни гранични артерии. Докато пътните власти бързат да приключат преди тежкия ваканционен трафик, водачите масово недоволстват от лошото планиране и изразяват сериозни притеснения относно качеството на спешните асфалтови кръпки.

Двойна блокада по АМ „Хемус“

Два големи инфраструктурни ремонта ще изпитат нервите на пътуващите към морето по северното направление:

На изхода на Варна: Движението е силно затруднено и ще се извършва двупосочно в платното към града. Това ограничение ще остане в сила чак до 15 юли.

Край Шумен: По данни на bTV от следващата седмица стартира мащабна реконструкция на 13-километрова отсечка в района. Крайният срок за завършване на обекта е фиксиран за 31 юли.

Подмяна на фуги по АМ „Тракия“ и капани към Сърбия

На Юг ситуацията не е по-розова. По автомагистрала „Тракия“ движението се забавя на две конкретни места край Ямбол, където спешно се извършва подмяна на компрометирани фуги на мостови съоръжения. Според пътуващите редовно по маршрута, стесненията вече предизвикват огромни тапи, които ще стават все по-опасни с по-нататъшното затопляне на времето. Пътните екипи уверяват, че тези реконструкции по план трябва да приключат изцяло до края на май, преди старта на активните отпуски.

В същото време в края на април започна и модернизация на 70-метрова ключова отсечка само на километър от граничен пункт „Калотина“. В момента трафикът там е пренасочен двупосочно в платното за границата заради работата на багери и тежка изкопна техника. По информация на Traffic News, освен полагането на нов асфалт, пътят ще бъде разширен двойно – от 2 на 4 ленти. Редовно пътуващият по линията България-Сърбия Божидар коментира, че проектът ще бъде от огромна полза за лятото, когато се очаква традиционният огромен наплив от транзитно преминаващи гастарбайтери.

Исторически ремонт на Дунав мост при Русе

Паралелно с това продължават и мащабните дейности по Дунав мост при Русе. Експертите напомнят, че на съоръжението не е правен основен ремонт от далечната 1954 година насам. По актуален план на АПИ тежката рехабилитация на моста трябва да бъде финализирана най-късно до края на юни, за да се отпуши напълно трафикът към Румъния.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com