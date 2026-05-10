Какво вещае 10 май и защо хората са се страхували да нарушат забраните

На 10 май православната църква почита паметта на св. апостол Симон Зилот - един от дванадесетте оригинални ученици на Исус Христос. У нас църквата отбелязва и възстановяването на Българската патриаршия, както и Отдание на Неделя на Мироносиците.

В народните вярвания денят е свързан със силни знаци, забрани и предсказания за времето и реколтата. Смятало се, че именно днес човек трябва внимателно да следи думите и делата си, защото всичко скрито може да излезе наяве.

Ревностният апостол

Свети Симон Зилот е сред най-загадъчните апостоли в християнската традиция. Прозвището му означава „ревностен“ и според църковните тълкувания описва пламенната му вяра и безусловна преданост към Божието слово. В някои древни източници той е наричан и ханаанец, но това название не е свързано с произхода му, а идва от арамейска дума със сходно значение.

След Възнесението на Христос Симон Зилот поема дълъг мисионерски път и проповядва християнството в различни части на света. Преданията разказват, че е достигнал до Африка, Мала Азия, Кавказ и Близкия изток. Най-силно името му е свързано с Грузия, където според легендите той поставя началото на християнската вяра и приема мъченическа смърт край днешния Сухуми.

Ден за тишина и предпазливост

Според народните вярвания 10 май не е ден за шумни събирания, тежка работа и прибързани решения. Хората избягвали тежкия физически труд и посвещавали времето си на молитва, спокойствие и духовно пречистване. Смятало се, че всяка лоша дума или клетва може да донесе нещастие.

Особено силна била забраната за важни сделки и финансови договори. Старите хора вярвали, че на този ден свети Симон „изпитва сърцата“ и всяка измама или нечист помисъл рано или късно ще бъде разкрит.

Покровител на градините и пчелите

В българските традиции свети Симон Зилот е почитан като закрилник на градинарите и пчеларите. Именно около този ден започвала по-усилената работа по нивите и градините, а стопаните внимателно наблюдавали времето, за да разберат какво ги очаква през лятото.

Смятало се, че ако денят е топъл и ясен, предстои сухо и ранно лято. Дъждът на 10 май се приемал като знак за богата реколта от краставици. Гръмотевиците вещаели плодородие, но и бурно време през идните месеци.

Знаците, които хората следели

Народът внимателно наблюдавал и утринното небе. Ако слънцето изгрявало в мъгла, това се приемало като знак за предстоящи валежи. Особено внимание се обръщало и на жеравите - когато летели ниско, хората очаквали застудяване или дъжд.

Тези вярвания се предавали поколения наред и дълго време били част от всекидневния живот на българските села. За мнозина денят на свети Симон Зилот оставал време, в което природата и небето сякаш изпращат тайни предупреждения към хората.

