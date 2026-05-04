Ден на жертва и благодат. 4 май събира две свещени истории

На 4 май православната традиция събира в едно две силни духовни линии. Едната е паметта за мъченица Пелагия, а другата - почитта към светите мироносици. Денят носи едновременно драматизма на жертвата и светлината на надеждата, а в народните представи се превръща в символ на застъпничество, милост и добрина.

Огънят на вярата - мъченицата Пелагия

Историята на света Пелагия е разказ за избор, който не търпи отстъпление. Родена в благородно семейство в Тарс през III век, тя избира пътя на християнството в епоха на гонения. Отказът ѝ да се омъжи за сина на император Диоклециан се превръща в повратна точка, защото тя заявява: „Аз вече съм сгодена за Божия Син.“

След кръщението си Пелагия приема не само вярата, но и страданието, което идва с нея. Изправена пред властта, тя отказва да се отрече от убежденията си и е осъдена на мъчителна смърт. Според преданието тялото ѝ се разтопява в огъня като благоуханна смирна, а градът се изпълва с аромат – символ на духовна победа над физическото унищожение.

Така Пелагия остава в паметта на вярващите като застъпница на невинните и страдащите - образ на чистота и непоклатима вяра.

Светлината на свидетелството - мироносиците

В същия ден Църквата възпоменава и светите мироносици – жените, които първи стават свидетели на Възкресението на Христос. Тяхната роля в евангелската история е тиха, но решаваща. Те са до Христос в най-тежките му моменти и не се отказват от него дори след смъртта му.

Именно те отиват при гроба и се превръщат в първите носители на вестта за победата над смъртта. В този смисъл мироносиците са символ на вярност, съпричастност и духовна сила, която не търси признание, но променя света.

Денят е посветен и на жената в нейното най-дълбоко измерение – като носител на живот, грижа и устойчивост. В много храмове се извършват тържествени служби, а традицията повелява да се отдаде почит на майките, бабите и всички жени.

Народната памет - Пелагия Застъпница

В българските народни вярвания 4 май е познат като деня на Пелагия Застъпница. Смята се, че това е време, в което добрината има особена сила и всяко милосърдие се връща двойно.

Хората вярват, че не бива да се отказва помощ на нуждаещите се, нито да се проявяват гняв и завист. Напротив – денят е за прошка, за подкрепа и за грижа към слабите, включително и към бездомните животни.

Съществуват и знаци, свързани с времето и бъдещата реколта, като наблюденията в този ден се приемат като предвестници за това каква ще бъде годината.

Така 4 май остава като особен ден в календара – момент, в който страданието и надеждата, жертвата и възкресението, човешката слабост и духовната сила се преплитат в една обща история за вярата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com