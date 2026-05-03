Братоева призна за Цитиридис

Актрисата Боряна Братоева гостува в студиото на "Животът по действителен случай". Пред водещата Александра Сърчаджиева тя проговори за любимия си Николаос Цитиридис.

"На него му е любимо да става в неделя в 6 ч сутринта. Това ме побърква", призна тя, но изтъкна, че няма нещо, което иска да промени в него. Само да си ляга по-късно, а не с кокошките. Сподели още, че понякога се изнервя, когато комикът не разбира недоизказаните й думи.

Боряна разкрива, че не е от най-романтичните, но пък половинката й има голямо чувство за хумор. С хумор минава голяма част от ежедневието им.

За себе си си пожелава повече време да се грижи за себе си и да е обградена с добри хора.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com