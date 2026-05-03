Баща и син обиколиха света с велосипеди и счупиха рекорди

Баща и син от Великобритания се превърнаха в глобална сензация, след като поставиха три световни рекорда след околосветско пътешествие с велосипеди. Джордж и Джош Колер изминаха над 30 000 километра през 31 държави и четири континента в рамките на близо 400 дни. Подвигът им съчетава издръжливост, логистика и силна лична мотивация, а финалът предизвика истински празник в родното им графство. Експедицията им „На педали около планетата“ се превърна в едно от най-впечатляващите любителски приключения в последните години.

Маршрутът им преминава през Европа, Азия, Океания и Южна Америка, като включва държави като Турция, Китай, Виетнам, Австралия и Аржентина. Пътуването изисква не само физическа издръжливост, но и постоянна адаптация към различни климатични условия, култури и терени.

При завръщането им у дома представители на Световните рекорди на Гинес официално потвърдиха трите им постижения - най-дълго пътуване с велосипед от баща и син, най-много държави, посетени в непрекъснато пътуване, както и най-бърза обиколка на света в тази категория. Така те записаха имената си в историята на подобни експедиции.

Освен личното постижение, двамата съчетаха приключението с благотворителна кауза, събирайки над 40 000 паунда за УНИЦЕФ Великобритания в подкрепа на деца в нужда по света. Това придаде допълнителен смисъл на пътуването и привлече вниманието на обществеността към инициативата им.

57-годишният Джордж, бивш военнослужещ с дългогодишен стаж, призна, че завръщането е било най-емоционалният момент от цялото пътуване. След стотици дни на път, посрещането от хората в родния Норфолк се превръща в кулминация на едно приключение, което надхвърля спортното постижение и се превръща в лична история за издръжливост и връзка между поколенията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com