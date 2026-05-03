Забравете пармезана. Друго италианско сирене превзема кухнята

Много хора обожават пармезана и го добавят към паста, гювечи, меса и различни сосове. На пазара обаче набира популярност друго италианско сирене, което впечатлява с по-силен характер и наситен вкус. Става дума за пекорино - продукт, който все по-често се появява в кухнята на любителите на италианската кухня. Съвсем малко количество е достатъчно, за да промени изцяло вкуса на едно ястие.

Какво представлява пекорино

Пекорино е традиционно италианско сирене, чието име идва от думата „пекора“, означаваща овца. То се произвежда от овче мляко, което му придава характерния вкус.

Ако търсите автентичен продукт, трябва да обърнете внимание на етикета - обозначения като „tutto di latte di pecora“ гарантират, че сиренето е направено изцяло от овче мляко.

Вкусът му е ясно отличим - по-солен, леко пикантен и със специфична ядкова нотка. Интензитетът зависи от степента на отлежаване. По-младото сирене е по-меко, докато добре узрялото става твърдо и ронливо.

Разликата между пекорино и пармезан

Въпреки визуалната прилика, двете сирена се различават значително във вкуса. Пекорино е по-интензивно и по-изразително, което го прави идеално за овкусяване на различни ястия.

То се използва широко в сосове, като именно пекорино придава характерния вкус на класическата паста качо е пепе.

Сиренето е подходящо и за настъргване върху гювечи или картофи, както и за добавяне към доматени или сметанови сосове. Узрялото пекорино може да се сервира самостоятелно, нарязано на парчета с хляб или маслини, в типичен италиански стил.

