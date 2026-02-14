Вкусът на детството среща модерната кухня

В свят, в който кулинарията все по-често прилича на шоу, шеф Станислав Иванов избра да направи нещо различно - да се върне назад. Назад към кухнята на баба, към първите палачинки, към аромата на карамел, който се запича твърде бързо, ако не внимаваш. И именно от тези спомени се ражда новата му книга „Сладък бунт“, представена на изискано събитие в Miele Experience Center в София.

Когато спомените се готвят на живо

Вечерта не беше просто премиера на книга. Беше преживяване. Гостите от медийните и лайфстайл среди, партньори и клиенти на марката станаха свидетели на кулинарна демонстрация на живо, в която Иванов приготви авторски десерт от новото издание.

Докато работеше, той разказваше. За детството. За вкусовете, които не можеш да забравиш. За това как една обикновена домашна рецепта може да се превърне в нещо изискано, ако ѝ дадеш внимание и правилните инструменти.

Дегустацията, разбира се, беше неизбежна. Солени и сладки предложения, подготвени от шефа и неговия екип, превърнаха пространството в своеобразна модерна кухня на спомените.

Технологията като съавтор

„Сладък бунт“ не е просто книга с рецепти. Тя е мост между традицията и съвременната кухня. Част от рецептите са разработени специално с уреди на Miele, които играят ролята не само на инструмент, а на съавтор.

Палачинкова торта с малинов топинг и млечен мус, къпкейк с маскарпоне крем, лайм и праскови, бананов мус с крамбъл и домашен карамел - всяка от тези рецепти показва как прецизната температура и автоматичните програми могат да превърнат класическия десерт в съвършена текстура.

Steam + Fan Plus, автоматични програми за мъфини, интелигентен контрол на температурата - това са детайли, които остават невидими за окото, но се усещат при първата хапка.

Личната история зад книгата

Станислав Иванов е сред най-ярките млади лица на българската кулинарна сцена. Но зад техниката и модерната визия стои нещо по-просто - любовта към домашната кухня.

В „Сладък бунт“ той събира рецепти, вдъхновени от собственото му детство - онези ястия, които първо са събудили любопитството му към готвенето. Това е книга за носталгията, но и за смелостта да преосмислиш традицията.

Кухнята като пространство за творчество

„За нас е важно да показваме как модерната кухня може да бъде пространство за творчество и да превърне готвенето в изключително преживяване“, сподели Свилена Копринкова, ритейл мениджър в Miele България.

И именно това беше усещането в залата - че кухнята вече не е просто място за готвене, а сцена за идеи. Място, където детските спомени могат да бъдат извадени от чекмеджето, преосмислени и поднесени с нова енергия.

„Сладък бунт“ не бунтува срещу традицията. Той я обича, но я пречупва през съвременния вкус. И може би точно затова тази книга не е просто сборник с десерти, а покана - да се върнем към онова, което ни е накарало да обикнем сладкото.

