Костадин Ангелов с разкритие за оставката на Делян Добрев

До този момент няма подадена оставка от Делян Добрев. Това заяви пред БНР Костадин Ангелов, като категорично отхвърли появилите се информации за оттегляне на един от водещите представители на ГЕРБ.

„Ако считате, че съм информиран източник - ние сме почти всеки ден в партията, в централата... Не потвърждавам тази информация. Г-н Делян Добрев е едно от ярките лица на ГЕРБ, който изключително много дава от себе си за постигането на резултатите, участва в много политики. И към настоящия момент няма такава оставка“, заяви Ангелов.

Той подчерта, че не би искал да коментира хипотези. „Аз не бих искал да коментирам нещо, което не се е случило. Такова нещо към настоящия момент няма. В нашата партия, която се е доказала в годините като опитна формация, много хора са си тръгвали. Никога партията не е страдала, защото силата на партията не е в индивидуалността, а в отбора, който постига резултатите, който дава добавена стойност. Ако това се случи, би било личен акт и по никакъв начин не трябва да търсите политическа спекулация“, допълни той.

Информация за евентуално оттегляне на Делян Добрев се появи вчера в публичното пространство. Самият той засега не е направил официално изявление, но късно снощи смени корицата на официалната си страница в Инстаграм, което според мнозина може да се тълкува като сигнал за нов етап в политическия му път.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com