След Делян Добрев, тръгва ли си Деница Сачева от ГЕРБ?

Заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева публикува лаконичен, но показателен коментар в личния си профил във Фейсбук. Повод за него стана снимка, на която тя е редом до лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в сградата на Народното събрание.

„Една снимка струва повече от хиляда думи“, написа Сачева към кадъра. Малко по-късно добави и още едно изречение с ясно политическо послание: „Никога не си тръгвам, когато е трудно. Точно когато е най-трудно, търся фенер и карам направо.“

Публикацията й се появи в деня, в който в публичното пространство се завъртя информация, че Делян Добрев може да напусне партията. Според неофициални коментари той обмисля изцяло да се оттегли от активната политика след близо двадесет години участие на политическата сцена.

Към момента няма официално потвърждение за подобно решение, но посланието на Сачева бе разчетено от мнозина като демонстрация на стабилност и подкрепа в момент на напрежение около партията.

