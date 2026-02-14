Земетресение в ГЕРБ. Знакова фигура напуска

Председателят на бюджетната комисия в последния парламент Делян Добрев напуска ГЕРБ. Новината бе съобщена днес от разследващия сайт "Афера" и от mediamall.info. По-късно бе потвърдена пред "Говори сега" по БНТ от ПР експерта Диана Дамянова. За излизането на Добрев от партията съобщава и bTV, като уточнява, че към момента новината не е потвърдена лично от депутата.

Според източници на "Афера" и mediamall конфронтацията между Делян Дебров и Бойко Борисов възникнала още преди няколко седмици, но усърдно е била прикривана от всички в партията. Мнозинството от парламентарната група също било в течение със скандала между Борисов и Добрев, но никой не смеел да си отвори устата по темата или пък да коментира случващото се.

По думите на източниците на "Афера" и mediamall скандалът между Борисов и Добрев не бил на политическа основа, а колко и парадоксално да звучи, за пари. Какви финанси обаче имат да делят Борисов и Добрев, така и не е ясно към момента.

Разривът между двамата бил крайно драматичен, като конфронтацията между тях не се е заключвала просто в размяна на реплики, а в директно обиди, нападки и заплахи един към друг.

Дамянова посочи, че има информация от близки до източника. Делян Добрев даде всичко от себе си в последно време.

Аз лично харесвам този човек, но и лично го виня за онази бюджетна комисия, която прехвърли границите на нормалното и даде тон на всичко, което последва след това, уточни Диана Дамянова.

Тя припомни, че хората не се раждат или умират в политиката. Има голяма част от смислени хора, които поседяват в политиката и след това се оттеглят, посочи ПР експертът.

Това е нормално решение. Аз не виждам в това оттегляне гейт, заключи Диана Дамянова.

Социологът Евелина Славкова посочи, че не трябва да се търси драма в оттеглянето на Делян Добрев. Това дава възможност на нови лица от ГЕРБ да излязат на първа линия, посочи Евелина Славкова.

"Новината, че Делян Добрев напуска ГЕРБ, ако се потвърди, е много повече от личен акт - това е симптом за дълбока имплозия в ГЕРБ.

Каквото и да мислим за него, той имаше собствена тежест и ядро от поддръжници в тази партия. В предизборна ситуация на ерозираща подкрепа оттеглянето му не е точно добър знак за тях".

Това написа във "Фейсбук" Илиян Василев, пише money.bg.

