Нови притеснения. Мистерия около Боби Михайлов

Нови притеснения около здравословното състояние на героя от САЩ '94 Борислав Михайлов пропълзяха сред футболните фенове след честитките, които бившият вратар и президент на БФС получи за 63-ия си рожден ден вчера.

Първо става ясно, че най-близките му не са били допуснати до болничната стая, където той явно се намира. От контекста на посланието на сина му Николай, публикувано в социалните мрежи, някои съдят, че Боби не е контактен все още.

За Михайлов официално няма информация, но общото мнение е, че е получил тежък инсулт, а само преди дни се появиха спекулации, че има проблеми и с белите дробове, които се пълнят с вода.

Някогашният вратар все още не е изваден от медикаментозна кома. Синът му Николай използва думата "безвъзвратност", която смущава футболната общественост.

С послание на уважение и подкрепа Българският футболен съюз също отбеляза рождения ден на една от най-емблематичните фигури в родния футбол. "В този изключително труден за него и семейството му момент му пожелаваме от името на цялата родна футболна общност успешно възстановяване", написаха от БФС.

Съпругата на Боби - бившата гимнастичка Мария Петрова, също използва социалните мрежи, за да поздрави любимия си. Тя показа два емблематични кадъра на легендата. Първият - като вратар от великото американско лято на световното в САЩ през 1994 г., а след това и от 50-годишния й юбилей през ноември, на който двамата са край празничната торта, а Михайлов е във видимо страхотно настроение. "Честит рожден ден, Боби", пише Петрова.

