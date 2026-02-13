Огромна заплаха виси над Линдзи Вон!

Състоянието на американската легенда в ските Линдзи Вон може да се окаже доста по-сложно от първоначалните прогнози.

Американката претърпя брутално падане по време на олимпийската надпревара в спускането, в която се пусна при доста рисковани обстоятелства и с разкъсана кръстна връзка на коляното.

Действията на Вон, които в началото бяха приети като подвиг и истински триумф на характера, може да се превърнат в истински кошмар, защото според френското светило в ортопедията - Бертран Сонери-Коте, получените травми носят риск от ампутация на крака.

Веднага след падането тя бе откарана с хеликоптер до болница в Тревизо, където претърпя спешна операция заради фрактура на левия крак.

Лекарският екип определи състоянието й като стабилно, но впоследствие се разбра, че става въпрос за "фрактура с усложнения".

Бащата на Вон разкри, че с нейната кариера със сигурност е приключено, но след разкритията на д-р Бертран Сонери-Коте, вече говорим за далеч по-тежки последствия от спортната кариера.

"Травми като нейната могат да завършат с ампутация. Времето за възстановяване е доста непредсказуемо. Ще минат месеци, преди тя отново да може да ходи нормално. За нея най-важното в момента е първо да запази крака си, а след това да проходи. Не мисля, че изобщо може да говорим за етап като завръщане към ските на състезателно ниво. Все пак говорим за травма, която в определени случаи завършва с ампутация", разкри той пред "RMC Sport". Доктор Сонери-Коте също така разкри, че публикуваната от самата Вон снимка, на която тя има огромен фиксатор на крака доказва, колко сложна е била операцията и фактът, че лекарите не са успели напълно да възстановят фрактурата. Ситуацията, която ще има своите последствия в следващите месеци, а възможността за доживотни последици не е изключена.

