Лудост ли е? Линдзи Вон мисли за завръщане
Въпреки ужасяващите контузии на голямата скиорка.
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Въпреки ужасяващите контузии на голямата скиорка.
Кога е последниат й ден като номер едно
Самата тя призна огромната опасност
Американската легенда в алпийските ски получи тежка контузия на Олимпийските игри в Италия
Нова шестчасова операция на ски легендата
Ски легендата претърпя няколко операции, но отказва да се предаде
Ужасът, събран в 12 секунди
Лекарите ще водят тежка битка за крака й
Легендарната алпийка обясни смисъла на живота
Тя се контузи сериозно в Кортина вчера
Тя е в интензивното отделение на болница в Тревизо
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Легендарната скиорка не губи надежда
Надявам се скоро да се върне на корта, заяви голямата шампионка в ските
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Щухец защити титлата си в спускането
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