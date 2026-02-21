Линдзи Вон обеща разкрития за кошмара

Ски легендата Линдзи Вон остава в болница след нова операция, продължила повече от 6 часа.

Американката, която претърпя кошмарно падане по време на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, обеща на феновете си, че скоро ще разкаже всичко за тежката контузия, която разби мечтата ѝ.

“Преминах през операцията. Отне малко повече от 6 часа. Както виждате, бяха необходими много пластини и винтове, за да се сглоби всичко наново, но д-р Хакет свърши невероятна работа"

"Заради мащаба на травмата имам известни трудности след операцията и все още не са ме изписали от болницата, но и това ще стане. С малки стъпки"

"Скоро ще обясня каква е травмата и какво означаваше всичко това.”, написа в социалните мрежи ски иконата, видв Бтв спорт.

Експертите са категорични - последствията можеха да бъдат и много по-лоши. Сякаш някаква невидима сила предпази легендата от още по-опустошителни поражения.

В мига, в който Вон губи контрол при скорост над 120 км/ч, под костюма ѝ за части от секундата се разгъва въздушна възглавница. Тя обгръща раменете, гърдите и гърба – зоните, които поемат най-силен натиск при подобни падания.

По време на тежкия инцидент тя е носела задължителната за скоростните дисциплини airbag система, а кадрите на Вон в очакване на помощ на пистата показват, че гърдите ѝ изглеждат "надути" – знак, че защитният щит се е разгърнал и вероятно е омекотил удара.

