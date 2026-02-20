Посочиха нещо страшно смущаващо от камерите на "Петрохан", касае Николай

Разследващата медия BIRD, която първа откри и излъчи интервю с Валери от групата на Ивайло Калушев, и чиято майка го нарече морален убиец, публикува нещо доста любопитно във Фейсбук страницата си.

"Наш читател сигнализира за смущаващ детайл. На предоставените от МВР записи от камерата на паркинга на хижа Петрохан се вижда следното:

- Николай Златков отпътува за София на 01.02.26 около 07:12 със сребрист пикап.

- Същият автомобил се връща в хижата около 13:54 ч. Не се вижда кой слиза от него, но се вижда, че паркира на заден ход към гаража и след това оттам идват трима души и куче.

- Междувременно, кемперът с Ивайло Калушев и Александър Макулев отпътува в 10:16 ч. след сбогуването, като Николай Златков не се качва на кемпера.

МВР трябва да ни изясни как Николай Златков е попаднал в кемпера, стигнал до връх Околчица.

- Ако Златков е пресрещнал кемпера с пикапа, то кое лице е докарало пикапа в базата в Петрохан в 13:54?

- Ако самият Златков е върнал пикапа в 13:54 ч. и се е придвижил впоследствие до кемпера, с какъв транспорт е станало това?

Маршрутът на пикапа може също да бъде проследен по камери, както е направено за кемпера, но такива детайли не са предоставени до момента.

