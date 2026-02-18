Възможно ли е да се самоубиваш два пъти?

Съдържателят на хижа "Петрохан" Ивайло Иванов, за когото стана ясно, че се е гръмнал два пъти в главата според разследващите, обявили днес категорично, че и трите жертви там са се самоубили, е бил не просто голям карък, но и левичар.

От аутопсията, разкрита тази сутрин, става ясно, че с първия изстрел, отправен от брадичката (класическа позиция - б.р.) при изправено телесно положение, не е бил успешен. И че Ивей, както го наричат в групата на Калушев, е успял отново да вдигне пистолета и да произведе втори в областта на лявото си слепоочие.

Незареден пистолет тежи около 700 грама, а зареден гони почти 1 кило. Тези 1000 грама, макар почти смъртоносно ранен, с дупка в черепа от куршума, Иванов е успял да хване с лявата си ръка, да повдигне, да насочи и да изстреля, макар, както се разбра от разследващите органи, с лош захват. А това е било доказано от рана на четвъртия пръст - характерна за самоубийците, както се изразиха на брифинга по-рано днес. Друг щрих от смъртта на Ивей, представен от разследващите, е наличието на кръв в стомаха му, което означава, че той се е прострелял, преглътнал е, вече тежко ранен, и е успял да се гръмне още веднъж.

Справка на Lupa.bg в световните журнали по криминалистика сочи, че макар изключително рядко, все пак има доказани случаи на самоубийство не с един, а с два, дори 3 последователни изстрела в главата. Има и невероятни случаи на отнели животите си хора, простреляли се едновременно с две оръжия в двете слепоочия, както и граничещия с абсурд и абсолютен праг на човешкото възприятие за възможно казус, при който мъж се застрелва в устата, качва се на колата си, прибира се у дома, с друго оръжие се прострелва втори път и умира едва след 2 дни от тежка кръвозагуба. Документиран е през далечната 1989 г.

Всъщност докладите на патолозите в САЩ, известни и достъпни публично, разкриват обща тенденция - на по-голяма неуспеваемост на опитите за самоубийство с огнестрелно оръжие в главата тогава, когато изстрелът е насочен в областта на устата и брадичката. Какъвто е и случаят с Ивайло Иванов, според данните от неговата аутопсия.

