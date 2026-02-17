Първи версии за атаката срещу кмета на Бистрица

Една от версиите, по които полицията работи относно нападението над кмета на Бистрица е, че той е станал обект на атака, защото се опитва да спре нерегламентирано изсипване на земна маса и строителни материали на сметище край селото.

В нощта срещу понеделник бяха подпалени автомобилът и входната врата на дома на кмета на софийското село – Самуил Попов. На кадри от охранителни камери се вижда как двама маскирани мъже пристигат с мотор, спират пред имота и разливат запалителна течност от туби. След това бързо напускат мястото. По това време в къщата са били кметът и негови близки. "Не знам кои са задържаните, надявам се част от тях да се извършителите. Възможно е сигнала ми за сметището да е от една причините, защото явно прекъсвам нечии интереси. Това се случва от 2008 година, тогава е започнало насипване на земни маси. Може е да се образува свлачище и да стане същата трагедия като в „Елените”. Подавал съм сигнали. Първият е от 2019-2020 г., бяха съставени актове за нерегламентирано изхвърляне на строителни материали. Има недосегаеми юридически и физически лица. Два акта съм занесъл за връчване на Атанас Илков и един да Даниел Митов, те останаха невръчени. След това се получиха три нови за същото юридическо лице и този път ги занесох на министър-председателя, за да ги даде на министъра на МВР. Ако тези актове бяха връчени, глобите щяха да имат възпиращ ефект, защото са много големи. Предполагам, че става въпрос за много строителни фирми, които изсипват материалите си незаконно”, обясни в ефира на NOVA кметът на населеното място.

Столичната полиция задържа петима души след спецоперация в София заради умишления палеж в имота на кмета на Бистрица. Четирима от тях са с множество криминални прояви. Установено беше, че извършителите са използвали мотоциклет. Разследващите разполагат и с данни за маршрута им. Личните подозрения на Самуил Попов са, че палежът е свързан с кметските му ангажименти и с акция по разкриване на незаконни сметища на територията на Бистрица.

Националното сдружение на кметовете излезе с остра декларация. В знак на подкрепа към Попов и като протест срещу насилието и сплашването, кметове от цялата страна ще се съберат пред дома му.

