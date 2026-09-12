Златно село до София влезе в топ 10, диша във врата на градовете
То е второ по население сред селата у нас, но лидер по инвестиционен апетит
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То е второ по население сред селата у нас, но лидер по инвестиционен апетит
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