Къде живеят най-богатите българи? Адресите, които струват милиони

На имотната карта на България има адреси, които не са просто пощенски код, а символи - на успеха, на богатството, на престижа. Там квадратният метър не се измерва само в евро, а в гледка, тишина, сигурност и най-вече лукс. Зад високите огради има басейни, частни градини, домашни киносалони, фитнеси и панорамни тераси, от които градът изглежда като на длан.

Българските милионери отдавна не търсят просто голям дом. Те търсят начин на живот. А картата на богатството вече не минава само през центъра на София. Тя се разпростира по склоновете на Витоша, в селата около столицата, край Пловдив и по морето.

1. Бояна - българският Бевърли Хилс

Ако има квартал, който най-много се доближава до представата за богаташки адрес в България, то това е Бояна.

В подножието на Витоша, далеч от шума на центъра, се намират едни от най-скъпите къщи в страната. Тук са предпочитаните имоти на бизнесмени, предприемачи, хора от политиката и обществения живот.

Луксът в Бояна не е само в квадратурата. Това са огромни дворове, панорамни прозорци, модерна архитектура и усещането, че човек живее извън града, но всъщност е на минути от него.

Някои от най-скъпите къщи край София достигат стойности от няколко милиона евро, а пазарът на луксозни имоти в района остава сред най-силните в страната.

2. Драгалевци – адресът на новите богаташи

Ако Бояна е класиката, Драгалевци е символът на новото богатство. Тук се появиха едни от най-модерните затворени комплекси, луксозни къщи и резиденции. Причината е проста - природа, гледка към София и близост до Витоша.

Днес Драгалевци привлича хора, които искат пространство и спокойствие, но не желаят да се отказват от градския живот. В района има множество луксозни имоти с цени, които стигат до милиони евро.

3. Симеоново – мястото, където гледката струва злато

Симеоново е другият голям символ на богатството в София. Тук най-ценният актив не е само къщата, а гледката.

Домовете по склоновете на Витоша предлагат нещо, което няма как да бъде построено - панорама към цяла София.

Затворени комплекси, модерни жилища и големи семейни къщи превръщат района в един от най-желаните адреси за хора с висок стандарт.

4. Докторски паметник и Оборище – старата аристокрация

Богатството има и друга форма. Не винаги е огромна къща с басейн. Понякога е апартамент в стара аристократична сграда с високи тавани, мраморно стълбище и история. Уличките около Докторската градина и "Оборище" са сред най-престижните и най-скъпите в София. Квадратният метър надхвърля 6500 евро, като има жилища, които вървят по 10 000 евро на квадрат.

Тук живеят хора, които ценят не демонстрацията, а адреса.

5. Лозенец – кварталът на бизнеса и елита

Лозенец от години е сред най-желаните места за живеене в столицата. Причината е комбинацията от близост до центъра, Южния парк, ресторанти и културни места и най-вече престиж. Тук богатството е по-градско – луксозни апартаменти, пентхауси и нови сгради с ограничено предлагане.

6. Кръстова вада и Хладилника – новата вертикална аристокрация

Новото лице на богатството вече не винаги е къща. Все повече заможни българи избират мезонети и апартаменти с площ от няколкостотин квадратни метра, огромни тераси, частни асансьори и панорамни гледки, които се превръщат в градски дворци.

7. Лозен, Панчарево и Бистрица – селата, които станаха милионерски квартали

Най-голямата промяна на пазара е, че богатите започнаха да напускат града. Но не за да се отдалечат от цивилизацията. А за да си купят повече пространство. Лозен, Панчарево и Бистрица се превърнаха в нови центрове на луксозното извънградско живеене.

Тук се строят имения с големи дворове, модерни къщи и затворени комплекси. Сред най-скъпите сделки край София през последните години са именно в тези зони. Шампионът по цени е Бистрица, където бе сключена рекордната сделка за един от най-скъпите имоти, предлагани публично у нас – луксозна къща за 10,5 млн. евро. Имотът е с голям двор и басейн.

8. Марково край Пловдив - милионерското село

Златната имотна карта на България продължава край Пловдив, където село Марково отдавна е известно като зоната на лукса. Разположено в Родопската яка, само на няколко километра от града, то се превърна в предпочитан адрес за най-заможните пловдивчани.

Големи къщи, панорами към града, спокойствие и престиж превърнаха Марково в един от най-разпознаваемите милионерски квартали извън столицата.

9. Морските дворци – Свети Влас, Созопол и луксозното Черноморие

Богатите имат и летни адреси. По Черноморието луксът има различно измерение - гледка към морето, яхта пред дома и частен плаж. Свети Влас се превърна в символ на този тип богатство - място, където имотът е част от цялостен начин на живот.

Созопол и някои затворени комплекси край морето също привличат купувачи, които търсят втори дом, а не просто ваканционен апартамент.

10. Варненските баровци – Морската градина и крайбрежието

Варна има собствена карта на богатството. Най-желани са районите около Морската градина, крайбрежните зони и местата с морска панорама. Тук луксът се измерва с гледката към Черно море и близостта до природата.

Българският милионерски адрес вече има много лица - може да бъде улица в стара София, къща зад висока ограда в Бояна, имение край Пловдив или морска резиденция. Защото най-големият лукс вече не е просто да имаш много.

А да имаш място, което малцина могат да притежават.

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