Дара надви Азис. Исторически рекорд

Дара надви Азис и постави нов исторически рекорд. „Bangaranga“ официално се превърна в най-стриймваната българска песен в историята на Spotify, след като изпревари досегашния рекордьор -„Sen Trope“ на Азис.

Само няколко месеца след премиерата си хитът вече е натрупал над 42 милиона слушания в най-голямата музикална стрийминг платформа в света.

До момента „Sen Trope“ на Азис беше смятана за най-успешната българска песен в Spotify. Сега обаче „Bangaranga“ на Дара заема първото място и поставя нов рекорд за български изпълнител.

За успеха на песента съобщиха и специализирани издания за „Евровизия“, които отбелязват, че парчето е изпреварило досегашния лидер сред българските песни в платформата.

Успех след историческата победа на „Евровизия“

Рекордът идва седмици след историческата победа на Дара на „Евровизия“ 2026 - първа за България в конкурса. „Bangaranga“ донесе на страната ни триумф във Виена и се превърна в едно от най-разпознаваемите парчета от тазгодишното издание.

Официалният сайт на „Евровизия“ също посочва, че „Bangaranga“ е сред най-успешните песни от конкурса в Spotify и е била избрана от феновете за „песен на лятото“.

Още около финала на конкурса песента отбеляза впечатляващ ръст в стрийминг платформите. „Bangaranga“ бързо се нареди сред най-слушаните песни от „Евровизия“ 2026 и привлече внимание не само в България, но и в редица други държави.

Успехът ѝ показва, че интересът към парчето не е краткотраен ефект от конкурса, а продължава да расте и след финала.

Новият рекорд затвърждава позицията на Дара като един от най-успешните български изпълнители в дигиталната ера. След победата си на „Евровизия“ тя успя да привлече международна аудитория и да постави нов стандарт за българска музика в стрийминг платформите.

„Bangaranga“ се превърна не само в хит, но и в символ на най-големия успех на България в историята на конкурса.

С над 42 милиона слушания в Spotify „Bangaranga“ вече е най-силният български пробив в платформата. Песента продължава да увеличава аудиторията си, а рекордът ѝ поставя DARA в нова категория сред българските артисти.

Успехът показва, че българска песен може да излезе далеч извън националния пазар и да достигне милиони слушатели по света.

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