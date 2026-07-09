Ето каква заплата поиска Милена Милотинова

По време на заседание на Комисията по култура и медии генералните директори на трите основни обществени медии в България поискаха увеличаване на възнагражденията в Българската национална телевизия (БНТ), Българското национално радио (БНР) и Българската телеграфна агенция (БТА). На същото заседание бяха приети и бюджетите за тази година както на трите медии, така и на Министерството на културата.

Министърът на културата Евтим Милошев обяви, че общият бюджет възлиза на 267 млн. евро, което представлява увеличение с 33,3 млн. евро спрямо предходната година.

По време на дискусията генералният директор на БНТ Милена Милотинова подчерта високото доверие, което зрителите имат към обществената телевизия. Тя допълни, че увеличението на нормативната часова ставка за програма с 50 евро е недостатъчно, като същевременно отбеляза растежа на рейтингите на БНТ.

"По проучване на съвета за електронни медии, в което БНТ участва за отразяването на предизборната кампания, постигнахме първо място по доверие с над 50%. Това ни поставя пред останалите две телевизии обединени. Допълнително, като участник в конкурса на 'Евровизия 2026', БНТ спечели домакинството за 2027 година, увеличавайки международния престиж на страната," каза Милотинова. Тя подчерта, че най-ценният ресурс на телевизията са хората, които въпреки своята висока отговорност заслужават адекватно възнаграждение за своя труд. По закон основната заплата на генералния директор на БНТ е равна на възнаграждението на председател на постоянна комисия в Народното събрание. Председателите на парламентарни комисии получават основната депутатска заплата плюс 35% отгоре за ръководната си функция. Тъй като през юни 2026 г. Народното събрание официално замрази депутатските заплати на 4236 евро (около 8285 лв.), това фиксира и тавана на възнаграждението за ръководителя на БНТ.

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