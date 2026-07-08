Коментатор на БНТ пак стана за резил на световното

Дългогодишен / а защо ли?/ коментатор на БНТ пак стана за резил на мондиал. След като вече има прякор Мексикото заради брутално объркване на отбор през целия мач преди време, сега нестандартният Ивайло Ангелов отново ни изненада.

Ангелов се припозна и заяви, че холивудската звезда Уди Харелсън е бразилската футболна легенда Клаудио Тафарел. Известният актьор беше в една от ложите на стадиона в Ню Йорк заедно с колегата си Крис Рок - двамата хапваха и гледаха осминафинала от Мондиал 2026 между Бразилия и Норвегия, като Уди беше с шапка на "Селесао".

Иво обаче реши, че звездата от филми като "Белите не могат да скачат", "Убийци по рождение", "Влакът трезор", "Народът срещу Лари Флинт", "Тънка червена линия", "Ед телевизията", "Зрителна измама", "Игрите на глада" и др. е бившият вратар на Парма и Галатасарай.

"Клаудио Тафарел с шапката. Легендарен бразилски вратар от близкото минало. Явно е гладен човекът", каза коментаторът в началото на второто полувреме, когато камерите показаха Харелсън и Крис Рок на "МетЛайф Стейдиъм".

Друг коментатор на БНТ пък като Илиян Енев дразни изключително много зрителите с досадните си клишета, с които бомбардира през целите мачове. Там ли им е мястото на такива хора, питат се с основание зрителите.

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