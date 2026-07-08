Дузпите решиха всичко. Швейцария се изправя срещу Меси. Тя е последният четвъртфиналист на Световното първенство по футбол след драматичен успех над Колумбия. Двата отбора завършиха наравно 0:0 след 120 минути футбол във Ванкувър, а при дузпите Швейцария грабна победата с 4:3.

Така "кръстоносците" намериха място сред най-добрите осем в света за четвърти път в историята си, като последният такъв случай бе преди 72 години по време на домашния Мондиал.

Тогава в ролята си на домакин Швейцария преодоля груповата фаза, а в онзи по-малък формат на първенството това бе достатъчно за четвъртфинал, който "кръстоносците" губят с 5:7 от съседна Австрия, предаде corner.dir.bg.

В новата си история отборът на Швейцария сякаш бе обречен вечно да отпада на осминафинал, още в първия си елиминационен мач, но сега случаят бе различен, защото "кръстоносците" първо отстраниха Алжир, а сега и Колумбия, за да си осигурят среща със световния шампион Аржентина на четвъртфинал.

От другата страна Колумбия трябваше да изживее ново разочарование след изпълнение на дузпи, подобно на онова от Мондиал 2018.

Тогава колумбийците отпаднаха от Англия на осминафиналите с дузпи, а сега по същия начин това се случи и срещу Швейцария.

Още с началните си минути първото полувреме загатна какъв мач ни очаква във Ванкувър. На терена властваше предимно битката и интересните ситуации не бяха кой знае колко.

За цялото първо полувреме може да отчетем по една решителна намеса на двамата вратари, но не след чисти голови положения.

Първо швейцарският страж Грегор Кобел спаси удар на Густаво Пуерта, а след това Камило Варгас отрази диагонален шут на Фабиан Ридер.

През втората част не видяхме дори и това, като двата тима не предложиха нищо интересно на терена.

Твърде много битка и видимо напрежение в двата тима предвид залога, а 90-те минути във Ванкувър със сигурност няма да попаднат в златните архиви на световните първенства.

Мачът логично завърши наравно 0:0 в редовното време, а иронията е, че в продълженията видяхме три отлични положения.

Противно на логиката, защото по традиция в продълженията отборите са далеч по-предпазливи, но в случая Колумбия имаше два отлични шанса, а Швейцария един.

Първо централният бранител на Колумбия - Джон Лукуми, нацели напречната греда след центриране от корнер.

Малко след това "кръстоносците" отговориха с отличен шанс пред появилия се от пейката Зеки Амдуни, който не успя да преодолее колумбийския страж.

Най-чистият шанс без никакво съмнение дойде в 114-ата минута, когато груба грешка в швейцарската отбрана позволи на Хаминтон Кампас да се озове сам срещу вратаря, но ударът му премина над вратата.

Така напълно логично след 120 минути не видяхме гол и дузпите трябваше да решават съдбата на последния осминафинал от Мондиала.

При наказателните удари Швейцария вкара четири от петте си изпълнения, като пропуск направи единствено Мануел Аканджи.

Централният бранител прати топката над вратата при третото швейцарско изпълнение, а именно той бе човекът, който преди две години направи фатален пропуск в четвъртфиналите на Евро 2024 срещу Англия.

За негово щастие Колумбия направи два пропуска от петте си изпълнения.

Давинсо Санчес прати втората дузпа в гредата, а пък при четвъртото изпълнение ударът на Кучо Ернандес бе спасен.

Така Швейцария отива на четвъртфинал.

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