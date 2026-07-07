Нов български успех на „Уимбълдън“. 18-годишен показа сила и хладнокръвие

Димитър Кисимов записа нов български успех при юношите на „Уимбълдън“, след като се класира за третия кръг на сингъл. 18-годишният ни тенисист победи представителя на домакините Лиъм Чанън със 7:6(3), 6:4 за час и 20 минути игра.

Българинът показа характер в ключовите моменти, върна се веднага след пробив в първия сет и затвори мача със силен финален удар. Така Кисимов продължава напред на тревата в Лондон и запазва българското присъствие в юношеската надпревара.

Първият сет се превърна в изпитание за нервите. Чанън проби в края на частта и получи шанс да я вземе, но Кисимов не позволи моментът да го пречупи. Българинът веднага върна брейка и прати сета в тайбрек, където вече диктуваше развоя.

В решителните точки Кисимов поведе с 6:2 и си осигури серия от сетболи. При втория, дошъл при сервис на съперника, той успя да затвори частта и да поведе в резултата. Това беше психологическият ключ към победата - българинът издържа, когато натискът беше най-голям.

Във втория сет двамата си размениха по един пробив и стигнаха до 4:4. Точно тогава Кисимов отново натисна, стигна до нов брейк и си даде шанс да сервира за място в третия кръг. Последният гейм беше категоричен - без загубена точка и с ясно послание, че българинът знае как се затварят важни мачове.

Следващият му съперник е деветият поставен Конър Дойг от Република Южна Африка. Двамата се познават отлично, защото през януари заедно спечелиха титлата на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия. Сега обаче ще бъдат от двете страни на мрежата, в мач за място още по-напред на „Уимбълдън“.

Кисимов отпадна вчера в първия кръг на двойки в Лондон, но отговорът му на сингъл беше силен. Победата над Чанън е не само резултат, а знак за характер - млад българин срещу представител на домакините, тревата на „Уимбълдън“, напрежение в тайбрек и хладнокръвие до последната точка.

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