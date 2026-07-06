Знаков футболен шеф направи голямото признание

Легендарният президент на БФС Валентин Михов прекарва дните си като пенсионер, наслаждавайки се на мачове, карти и театър. На 72 години той е преодолял тежките здравословни кризи и гледа на живота със самоирония. Макар да признава, че най-голямата му „грешка“ е, че не се е научил да краде и да върти далавери,

Валентин Михов не крие горчивината си от начина, по който политиката го е сринала. Той си спомня времената, в които се е борил за развитието на спорта и облагородяването на средата, но е бил спиран от корумпирани управленци.

Днес Валентин Михов намира щастие в семейството си, грижи се за 94-годишната си майка и се гордее със своите внучки. Той не крие слабостите си към цигарите и хубавите ресторанти от миналото. Човекът, който някога беше в центъра на футбола, сега избира спокойствието. Той запазва своята човечност, въпреки че в миналото е преживял поръчкови посегателства от бизнеспартньори.

Валентин Михов не крие разочарованието си от състоянието на държавата и футбола ни. Пенсионерът живее единствено с държавната си пенсия, след като фирмата му е била фалирана от политически натиск. Въпреки всичко, Валентин Михов остава оптимист, вярвайки, че в живота най-важни са добрините, а не парите, които никой не може да отнесе в гроба.

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