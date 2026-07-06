Англия е страхотна! Стига с вечните губещи

Стига толкова сълзи и страдания за Англия! Дойде време драматичните моменти на световни първенства да се печелят от британците.

Въпросът сега, който всички си задават е - може ли Англия най-сетне да стигне до световната титла?

Изключителна бариера като осминафинала срещу Мексико бе премината. Това е знак. На 2500 м надморска височина, разреден въздух, озверели 80 000 фенове на домакините и добър мексикански тим.

Този сигнал, даден от Трите лъва, бе оценен.

Селекционерът на Мексико - Хавиер Агире, трудно скриваше разочарованието си след отпадането на отбора му от Световното първенство. Домакините загубиха с 2:3 на осминафиналите на Мондиал 2026 пред 80 000 зрители на „Ацтека“, въпреки че от 54-ата минута играха с човек повече след отстраняването на Джарел Куанса.



„Не мога да виня никого. Направихме всичко възможно, но срещу нас имаше страхотен отбор. Това е най-високото ниво: не можеш да си позволиш грешки тук, защото те струват скъпо.



Поехме рискове със смени, опитвайки се да се възползваме от численото предимство, но не успяхме. Просто искам да благодаря на всички за подкрепата“, каза Агире.

„Бих искал да се сбогувам с моя народ с победа. Затова боли още повече. Играчите трябва да си тръгнат с високо вдигнати глави.

Тръгвам си с много гордост. Тези играчи ме направиха много щастлив. Възстановихме чувството за принадлежност и идентичността на този отбор“, добави треньорът.

Очаква се Маркес, който беше капитан на Мексико на пет световни първенства и работеше заедно с Агире по време на турнира, да продължи след напускането на треньора.

„Пожелавам му всичко най-добро. Той е повече от способен и ще се справи по-добре от мен,“ завърши Агире.

Сега за Англия идва опасната Норвегия, която очевидно е изненадата на мондиала. Тимът на Томас Тухел трябва задължително да мине и тази бариера, за да говорим вече за голямата цел.

Важното е, че Англия има отбор. Личности, биткаджии, силни играчи, психика. Достатъчно дълго време тимът бе симпатичният лирически герой от футболни драми с лош за него изход.

Примерите са твърде много, но засега са в миналото. Родината на футбола го заслужава.



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