Юрген Клоп с решителни думи за Германия

Юрген Клоп потвърди, че е започнал разговори с германската федерация за завръщането си на скамейката като национален селекционер. Бундестима остана без треньор, след като Юлиан Нагелсман подаде оставка под натиск от медии, федерация и фенове.

Клоп говори пред Magenta TV, където е анализатор на Световното първенство.

"Нещата се развиха доста бързо. Юлиан подаде оставка. Германската федерация търси негов наследник. И водят разговори с мен. Предстоят интензивни дискусии, защото проблемите, с които се сблъскваме в момента, разбира се, не се дължат само на Юлиан Нагелсман. Юлиан е изключителен треньор и ще го докаже още много пъти през треньорската си кариера.

Ето защо просто трябва да изчакаме и да видим как ще се развият тези разговори. Трябва да проведа разговори и с моя работодател, Оливер Минцлаф (б.ред. - управляващият директор на концерна "Ред Бул"). Знам, че германският футбол му е много скъп и затова той е много отворен към подобни разговори.

Германският футбол се намира на кръстопът. Сега трябва да направим фундаментални промени. Независимо дали в крайна сметка това ще бъда аз или някой друг, това не променя факта, че тези промени са необходими. Сега съм повече от презареден. Затова съм готов. Това е много, много привлекателна задача, много важна задача. Не мога да не кажа, че наистина ме интересува", коментира Клоп.

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